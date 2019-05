Kristdemokraternas EU-valspurt blev inte riktigt som var tänkt. I stället för att gå fram med sin egen agenda tvingades partiet gång på gång försvara sin hållning i abortfrågan efter Dagens Nyheters genomgång om hur Lars Adaktusson röstat under sin tid som EU-parlamentariker.

Huvudpersonen själv höll en mycket låg profil och på själva valnatten var det många som ställde frågan: Var är Lars Adaktusson?

– Jag har varit hemma i Stockholm. Men även på vårt sommarställe i Skärgården, säger Lars Adaktusson då han bryter tystnaden och ger en intervju med Dagen.

Tid för eftertanke

Han säger att han bestämde sig för att ta ett steg tillbaka för att reflektera och ge tid för eftertanke.

– För partiets skull var det bättre att vänta något innan jag svarade på frågor, säger Lars Adaktusson.

– Det har varit ett väldigt högt tonläge i den här valrörelsen och nästan omöjligt att föra en sansad diskussion, så det skulle inte bli någon möjlighet för mig att få fram det jag ville ha sagt.

Samtidigt har du fått kritik från tidigare journalistkollegor för att du inte svarat på frågor?

– Jo, och jag delar den uppfattningen, självklart ska jag som politiskt folkvald svara på frågor. Men när, var och hur måste jag kunna avgöra själv.

Har du följt allt som har hänt?

– Absolut, jag har följt det mesta och skaffat mig en allmän bild av hur debatten sett ut.

Lars Adaktusson beskriver det som massor av felaktigheter och halvsanningar, inte minst då det hela drog igång med DN:s publicering som satte bilden av den kommande debatten.

– Man känner en frustration över att det sprids en historia kring min egen person som inte är sann, säger han.

Vilka felaktigheter har mer spridits enligt dig?

– Att jag har drivit en annan linje än mitt parti när det gäller frågan om aborter. Det har spridits uppgifter att jag röstat emot ett fördömande av att en våldtagen tioårig flicka i Paraguay inte skulle få genomfröa en abort. Det har spridits uppgifter om att jag har röstat mot rätten till abort, säger Lars Adaktusson.

Själv säger han att han enbart har röstat emot att flytta upp abortfrågan på EU-nivå.

– Det är sanningen.

I fallet med den tioåriga flickan säger Lars Adaktusson att han i ett första läge röstade för ett fördömande som hans partigrupp EPP lade fram.

– I och med det ansåg jag att jag hade röstat för ett starkt avståndstagande.

– Anledningen till att jag i en andra omgång röstade nej var att det fanns en tydlig skrivning i den resolutionen som ville föra in abortfrågan generellt sett i EU. Det var en uppmaning till rådet att abortfrågan ska finnas med i ett särskilt dokument. Det var det steget som jag röstade emot.

Men till och med partiledaren Ebba Busch Thor kritiserade hur du röstade som EU-parlamentariker?

– Vi har talats vid om detta. Vi är överens om att jag har följt partiets linje. Jag har inte bedrivit någon egen låda som parlamentariker i Bryssel.

Besluten på rätt nivå

Lars Adaktusson säger att det som ligger till grund för partiets linje är subsidaritetsprincipen, rätt beslut på rätt nivå, och att abortfrågan är en nationell angelägenhet.

– Det ligger till grund för hur jag röstar men det är ingen exakt vetenskap. Självklart är det fritt fram att diskutera hur den här principen ska tillämpas.

Samtidigt är Lars Adaktusson väldigt kritisk till att abortfrågan gång på gång lyfts upp till EU-nivå och kritiken riktar han mot den politiska vänsterkanten.

– Partierna till vänster för in abortfrågan i väldigt många olika sammanhang, det kan handla om bistånd, handel eller jämställdhet. Man för in de här skrivningarna kring abort för att man vill föra upp de sociala frågorna på EU-nivå.

Medveten strategi

Enligt Lars Adaktusson är det här en medveten strategi från den politiska vänstern.

– De vill få upp abortfrågan på EU:s dagordning.

Att han därför röstat nej till det 22 gånger handlar därför om principer.

– För min del spelar ingen roll om det hade varit tio eller tjugo omröstningar om abort, utan det är principen som är det viktiga, att hålla på subsidariteten, att vi ska avgöra de här frågorna på nationell nivå.

Finns det något du ångrar?

– Jag påstår inte att jag är felfri, långt därifrån. Men jag kan inte peka ut någon specifik resolution eller beslut där jag gjort fel, bara generellt konstatera jag har gjort 8 000 knapptryckningar som Europaparlamentariker. Det är klart, i den mängden av voteringar kan det finnas frågor där jag borde ha röstat annorlunda.

– Jag har gjort mitt bästa och jag har gjort det jag tror har varit rätt för partiet. Vad jag röstat är inte okänt.

I SVT:s slutdebatt ville S-kandidaten Heléne Fritzon att Sara Skyttedal skulle välja mellan Adaktusson och aborträtten, hur reagerade du på det?

– Jag såg debatten och blev rätt dyster av den debattekniken. Det är bedrövligt att föra debatten på en så låg nivå, att framställa en motsättning som inte finns och be en politisk motståndare att välja, säger Lars Adaktusson.

Smutsig valrörelse

När han recenserar valrörelsen ger han den ett riktigt bottenbetyg.

– Jag tror vi haft en ovanligt smutsig valrörelse. Det har varit mycket mer av personangrepp än det brukar vara, och mycket mer kritik mot andra än fokus på vad man själv vill åstadkomma.

– Jag sörjer det, för EU-frågorna är så viktiga. Jag hade gärna sett mer av visioner och det goda som EU gör. Vad vi ska använda EU-samarbetet till, inte vad vi inte ska använda det till.

Du har själv sagt att du står bakom svensk abortlagstiftning och KD:s politik. Men har du en egen åsikt i frågan?

– Jag har sagt att jag står bakom Kristdemokraternas medicinsk-etiska program som uttrycker vår åsikt efter år av avväganden, den ger en väldigt balanserad syn på de här frågorna. Vid en graviditet finns det två skyddsvärda individer, det ligger i samhällets intresse att hålla ned antalet aborter men det är kvinnans beslut om en abort ska genomföras.

Se över gränsen

– Sedan håller jag med Ebba Busch Thor om att vi behöver öppna upp för diskussion när gränserna går ihop för de sena aborterna och där det finns möjlighet att rädda för tidigt födda barn. Vi borde också föra en diskussion om antalet aborter och vilka förebyggande åtgärder som kan föras, det ligger i allas intresse.

Till dem som menar att KD borde vara mycket mer radikala och antingen sänka abortgränsen eller helt förbjuda aborter säger Lars Adaktusson att det oavsett lagstiftning inte går att få ned antalet aborter till noll.

– Aborter kommer att genomförs oavsett hur lagstiftningen ser ut. Min uppfattning är att det då för en kvinna måste finnas en möjlighet att under lagliga och säkra former få en abort utförd. Alternativet är att avbryta en graviditet under farliga omständigheter.

SD ser ut att vara på väg att ansluta sig till övriga partier och ställa sig bakom svensk abortlagstiftning, med fri abort till vecka 18. Finns det inte ett problem med att alla riksdagspartier tycker exakt samma sak?

– Jag tycker att frågorna som handlar om de sena aborterna måste diskuteras mer. Det är också viktigt med förebyggande insatser. Jag vet inte om det är så många andra partier som säger det. Så viss skillnad kanske det redan finns.

