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Miljonregn över kristet arbete med ungdomar i Örnsköldsvik
Ska hjälpa unga killar in på den ”smala vägen” • ”Gud har lagt det på mitt hjärta”
Står i startgroparna: Sören och Anncathrine Berggren är eldsjälarna bakom både det gamla och det nya ungdomsarbetet i Örnsköldsvik.
Eva Janzon
Det började med en ensam eldsjäl som började vandra bland stadens ungdomar om natten. Nu blir det en storsatsning bland unga killar i Elimförsamlingens regi, med ett dussin volontärer, tre anställda, samt miljonstöd från Allmänna arvsfonden.