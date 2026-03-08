Nyheter

Dansk predikant i blåsväder i Norge – anklagas för att ljuga om förföljelse

Open Doors träffade Torben Söndergaard, men valde att inte publicera intervjun

Torben Söndergaard flyttade i fjol till Norge. De senaste veckorna har ett flertal tidningsartiklar publicerats om honom.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Väckelsepredikanten Torben Söndergaard väckte för några år sedan stor uppmärksamhet då han satt inlåst på ett asylförvar i USA. Själv hävdar dansken att han har varit utsatt för religiös förföljelse, men påståendet har den senaste tiden ifrågasatts i Norge där han numera bor.

