Nyheter
Anglikanska kyrkan splittras: Vägrar accepterar nya kvinnliga ledaren
Att Engelska kyrkan har valt en kvinna som ärkebiskop är en av anledningarna till att kyrkor i Afrika och Asien nu väljer att peka ut en annan ledargestalt
Sarah Mullally har valts till ny ärkebiskop i Engelska kyrkan, men de anglikanska kyrkorna i det globala syd vill nu samlas kring en alternativ ledare i protest mot en alltför liberal teologisk inriktning.
James Manning /AP/TT
I protest mot att Engelska kyrkan har blivit alltför teologiskt liberal utmanas nu dess ledande ställning i den världsvida anglikanska gemenskapen. Nu har en alternativ ledare från Rwanda röstats fram, där kyrkogemenskapen ser ut att stå inför en stor splittring.