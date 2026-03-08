Nyheter

Anglikanska kyrkan splittras: Vägrar accepterar nya kvinnliga ledaren

Att Engelska kyrkan har valt en kvinna som ärkebiskop är en av anledningarna till att kyrkor i Afrika och Asien nu väljer att peka ut en annan ledargestalt

Sarah Mullally har valts till ny ärkebiskop i Engelska kyrkan, men de anglikanska kyrkorna i det globala syd vill nu samlas kring en alternativ ledare i protest mot en alltför liberal teologisk inriktning.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
I protest mot att Engelska kyrkan har blivit alltför teologiskt liberal utmanas nu dess ledande ställning i den världsvida anglikanska gemenskapen. Nu har en alternativ ledare från Rwanda röstats fram, där kyrkogemenskapen ser ut att stå inför en stor splittring.

nyheter nigeria sarah mullally anglikanska kyrkan engelska kyrkan

