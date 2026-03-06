Nyheter
Stor ilska när Bethel stängt ned officiell Facebookgrupp för bibelskoleelever
”De vill inte ha ett öppet forum där människor kan prata om sin smärta”
Ledningen för Bethel Church i Redding, Kalifornien, har beslutat att tillfälligt stänga ned en Facebookgrupp där tidigare bibelskoleelever bland annat har diskuterat avslöjanden om sexuella trakasserier och församlingsledningens agerande.
Bree Anne
Mitt under krisen i Bethel Church har församlingsledningen tillfälligt stängt ned den officiella Facebookgruppen för tidigare bibelskoleelever. I ett uttalande skriver församlingsledningen att beslutet handlar om att visa hänsyn för en pågående utredning.