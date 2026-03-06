Nyheter

Stor ilska när Bethel stängt ned officiell Facebookgrupp för bibelskoleelever

”De vill inte ha ett öppet forum där människor kan prata om sin smärta”

Ledningen för Bethel Church i Redding, Kalifornien, har beslutat att tillfälligt stänga ned en Facebookgrupp där tidigare bibelskoleelever bland annat har diskuterat avslöjanden om sexuella trakasserier och församlingsledningens agerande.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Mitt under krisen i Bethel Church har församlingsledningen tillfälligt stängt ned den officiella Facebookgruppen för tidigare bibelskoleelever. I ett uttalande skriver församlingsledningen att beslutet handlar om att visa hänsyn för en pågående utredning.

