Tidöpartierna överens – tonårsutvisningar pausas

Tidöpartierna är överens om en lösning för de så kallade tonårsutvisningarna, säger statsminister Ulf Kristersson (M). I väntan på ny lagstiftning kommer Migrationsverket att pausa utvisningarna.

– Vi har enats om en reform av anhöriginvandringen som gör att de som har kommit till Sverige, lär sig svenska, studerar eller jobbar och gör rätt för sig får en bättre chans att skapa sig en framtid i Sverige, säger Kristersson på en pressträff.

Frågan om tonårsutvisningar har väckt stor debatt den senaste tiden. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige, men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år.

– Det har känts både fel och orättvist, säger utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L).

Statsminister Ulf Kristersson (M). Fredrik Sandberg/TT

Arbetar för en ventil

Regeringen arbetar med lagförändringar – en ventil – så att nära anhöriga ska kunna få uppehållstillstånd i fler situationer. Exakta detaljer ska presenteras före sommaren.

– Och under tiden som vi genomför den här lagändringen har Migrationsverket meddelat en paus av aktuella ärenden eftersom förändringarna är i gynnande riktning, säger Mohamsson.

I praktiken innebär det ett tillfälligt stopp för utvisningarna.

Tidöpartierna är också överens om att tillsätta en utredning som ska titta på frågan om att återkalla redan beviljade permanenta uppehållstillstånd.

Det har varit en viktig punkt för SD, men regeringspartierna tycker inte att de förslag som en statlig utredare presenterade i höstas höll för att gå vidare med. Bland annat saknade man förslag om en realistisk väg till svenskt medborgarskap för dem som verkligen vill vara i Sverige.

Ska utredas vidare

Frågan ska utredas vidare internt på justitiedepartementet för att komplettera de förslag som redan finns.

– Förslagen som det här arbetet utmynnar i ska läggas fram i ett utkast till lagrådsremiss som ska beredas på sedvanligt sätt. Och det arbetet ska genomföras med minsta möjliga tidsförskjutning, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Slutgiltig ställning i frågan ska tas när utredningen är klar under nästa mandatperiod, säger Ulf Kristersson.