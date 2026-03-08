Nyheter

Kristen tankesmedja i fokus när region sa nej till obligatorisk Prideflaggning

”Kristen moralpanik” menade S-företrädare när Claphamsinstitutets rapport om Pride omnämndes i den maratonlånga debatten i Region Gävleborg

Region Gävleborg logotyp vid Gävle sjukhus.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Efter en lång och intensiv debatt beslutade Region Gävleborg att man inte ska införa obligatorisk regnbågsflaggning i samband med Prideveckan. När debatten var som hetast gick SD:s Anna Sandberg upp och argumenterade med hjälp av slutsatser från en kristen tankes­medja. 

