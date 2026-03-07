Nyheter
Försiktig glädje bland kristna efter beskedet att migrationspolitiken ses över
Anton Johnsson tog initiativ till frikyrkouppropet: "Ett litet steg i rätt riktning. Men fortsatt är det mycket prat om att 'de som gjort rätt för sig ska få stanna'. Det vi som land är förbundna av är att tänka på dem som behöver hjälp."
Anders Johnsson
Anders Johnsson
Anton Johnsson, initiativtagare till ett öppet brev till migrationsminister Johan Forssell (M) i början av året, och Lennart Bondeson, tidigare kristdemokratiskt kommunalråd i Örebro, ser positivt på beskedet att migrationspolitiken ska ses över.