Nyheter

Försiktig glädje bland kristna efter beskedet att migrationspolitiken ses över

Anton Johnsson tog initiativ till frikyrkouppropet: "Ett litet steg i rätt riktning. Men fortsatt är det mycket prat om att 'de som gjort rätt för sig ska få stanna'. Det vi som land är förbundna av är att tänka på dem som behöver hjälp."

Anders Johnsson
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Anton Johnsson, initiativtagare till ett öppet brev till migrationsminister Johan Forssell (M) i början av året, och Lennart Bondeson, tidigare kristdemokratiskt kommunalråd i Örebro, ser positivt på beskedet att migrationspolitiken ska ses över.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tidöavtalet asyl asylpolitik kristdemokraterna migrationspolitik nyheter ulf kristersson utvisning

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning