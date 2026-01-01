Nyheter Resumé utser fängelsepräst till en av 2025 års superkommunikatörer Olle Jonasson: Jag känner mig överraskad och uppmuntrad Urban Thoms Urban Thoms Urban Thoms Reporter Publicerad 2026-01-01 - 13:50 När tidningen Resumé listar Sveriges 150 superkommunikatörer finns en fängelsepräst med på listan. Olle Jonasson känner sig både överraskad och uppmuntrad över utmärkelsen. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 189 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. nyheter