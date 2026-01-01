Nyheter

Resumé utser fängelsepräst till en av 2025 års superkommunikatörer

Olle Jonasson: Jag känner mig överraskad och uppmuntrad

Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

När tidningen Resumé listar Sveriges 150 superkommunikatörer finns en fängelsepräst med på listan. Olle Jonasson känner sig både överraskad och uppmuntrad över utmärkelsen.

nyheter

