Flera tusen frikyrkliga har skrivit under protest till migrationsministern
”Vårt samvete tvingar oss att mot detta höja våra röster • "Har med sorg och bestörtning sett politiken genomdriva en allt hårdare migrationspolitik”
Migrationsminister Johan Forssell (M) uppmanas att tänka om kring migrationspolitiken.
Många kristna i Sverige har på senare tid protesterat mot regeringens migrationspolitik. Nu har cirka 3 100 personer, aktiva i frikyrkor, undertecknat ett öppet brev till migrationsminister Johan Forssell (M).