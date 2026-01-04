Nyheter

Flera tusen frikyrkliga har skrivit under protest till migrationsministern

”Vårt samvete tvingar oss att mot detta höja våra röster •  "Har med sorg och bestörtning sett politiken genomdriva en allt hårdare migrationspolitik”

Migrationsminister Johan Forssell (M) uppmanas att tänka om kring migrationspolitiken.
Många kristna i Sverige har på senare tid protesterat mot regeringens migrationspolitik. Nu har cirka 3 100 personer, aktiva i frikyrkor, undertecknat ett öppet brev till migrationsminister Johan Forssell (M).

