SVT ifrågasätts för valet av pro-palestinsk programledare för Melodifestivalen 

KD-toppen Alice Teodorescu Måwe en av många som kritiserar valet av Gina Dirawi som programledare för årets upplaga av Melodifestivalen 

Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Flera länder valde att bojkotta årets Eurovision på grund av Israels närvaro. Men inte Sverige, som däremot valde en svensk-palestinsk programledare att leda Melodifestivalen. Något som nu får kritik. 

