Nyheter SVT ifrågasätts för valet av pro-palestinsk programledare för Melodifestivalen KD-toppen Alice Teodorescu Måwe en av många som kritiserar valet av Gina Dirawi som programledare för årets upplaga av Melodifestivalen Paul Wennerholm/TT Jacob Zetterman Jacob Zetterman Jacob Zetterman Reporter Publicerad 2026-01-04 - 15:24 Flera länder valde att bojkotta årets Eurovision på grund av Israels närvaro. Men inte Sverige, som däremot valde en svensk-palestinsk programledare att leda Melodifestivalen. Något som nu får kritik.