Nyheter

Messias fick maka på sig i år också när klassiska nyårsdikten avslutade 2025

Skådespelaren Helena Bergström valde att hoppa över sista versen av Tennysons klassiska dikt ”Nyårsklockan”

Helena Bergström läste dikten ”Nyårsklockan” av den brittiske 1800-talspoeten och politikern Alfred Tennyson.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

På Skansen i Stockholm hölls traditionsenligt nyårsfirande och i år var det skådespelerskan Helena Bergström som fått uppdraget att läsa Alfred Tennysons klassiska dikt ”Nyårsklockan”. Hon valde att inte recitera sista versen i vilken ”den bidande Messias” välkomnas. Även det håller på att bli en tradition i Sveriges Television.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning