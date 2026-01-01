Nyheter
Messias fick maka på sig i år också när klassiska nyårsdikten avslutade 2025
Skådespelaren Helena Bergström valde att hoppa över sista versen av Tennysons klassiska dikt ”Nyårsklockan”
Helena Bergström läste dikten ”Nyårsklockan” av den brittiske 1800-talspoeten och politikern Alfred Tennyson.
Sveriges Television
På Skansen i Stockholm hölls traditionsenligt nyårsfirande och i år var det skådespelerskan Helena Bergström som fått uppdraget att läsa Alfred Tennysons klassiska dikt ”Nyårsklockan”. Hon valde att inte recitera sista versen i vilken ”den bidande Messias” välkomnas. Även det håller på att bli en tradition i Sveriges Television.