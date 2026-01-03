Nyheter
Kronprinsen av Iran har utlovat religionsfrihet om han får makten
Stora protester i Iran med krav på maktskifte – Reza Pahlavi har lovat religionsfrihet och tog de kristna konvertiterna i försvar under julen
Många sätter sitt hopp till kronprins Reza Pahlavi då protesterna sveper fram i Iran.
Thomas Padilla
Dag efter dag har protesterna vuxit i styrka, där många nu ropar slagord mot det shiamuslimska styret i Iran. Det är ett muslimskt land där den kristna kyrkan vuxit i det tysta och protesterna bär med sig en dröm om ett förändrat Mellanöstern. Många sätter sitt hopp till kronprins Reza Pahlavi som utlovar religionsfrihet för alla.