Kronprinsen av Iran har utlovat religionsfrihet om han får makten

Stora protester i Iran med krav på maktskifte – Reza Pahlavi har lovat religionsfrihet och tog de kristna konvertiterna i försvar under julen

Många sätter sitt hopp till kronprins Reza Pahlavi då protesterna sveper fram i Iran.
Jacob Zetterman
Dag efter dag har protesterna vuxit i styrka, där många nu ropar slagord mot det shiamuslimska styret i Iran. Det är ett muslimskt land där den kristna kyrkan vuxit i det tysta och protesterna bär med sig en dröm om ett förändrat Mellanöstern. Många sätter sitt hopp till kronprins Reza Pahlavi som utlovar religionsfrihet för alla. 

