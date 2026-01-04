Nyheter

Kyrkan fick 40 oväntade gäster mitt i iskalla natten – ”alla är alltid välkomna”

Missionskyrkan fick rycka ut efter en brand i ett flerfamiljshus i Rättvik 

Missionskyrkan i Rättvik blev räddningen för alla dem som mitt i natten tvingades lämna sitt hem efter en brand. Bilden är från ett annat tillfälle.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Ibland kan man som kyrka få oväntade gäster. Som i Rättvik, där kyrkan öppnade upp sina portar efter att ett 40-tal personer plötsligt stod ute i kylan mitt i natten på grund av en brand.

nyheter equmeniakyrkan katastrofer rättvik

