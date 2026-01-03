Nyheter

Joakim Lundqvist lämnar uppdraget som pastor i Gateway Church i Dallas

Anställdes under församlingens kris efter övergreppsanklagelser • Menar nu att Gateway Church är i trygga händer med nya föreståndaren.

Hösten 2024 reste Dagen till USA för att besöka Joakim Lundqvist som vid tidpunkten arbetade i Gateway Church.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Efter 1,5 år i Gateway Church i Dallas har Joakim Lundqvist avslutat uppdraget som undervisande pastor. Samtidigt är han redan inbokad för att predika på nytt i församlingen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

robert morris usa gateway church dallas nyheter joakim lundqvist

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning