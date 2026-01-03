Nyheter
Joakim Lundqvist lämnar uppdraget som pastor i Gateway Church i Dallas
Anställdes under församlingens kris efter övergreppsanklagelser • Menar nu att Gateway Church är i trygga händer med nya föreståndaren.
Hösten 2024 reste Dagen till USA för att besöka Joakim Lundqvist som vid tidpunkten arbetade i Gateway Church.
Dagen extern
Efter 1,5 år i Gateway Church i Dallas har Joakim Lundqvist avslutat uppdraget som undervisande pastor. Samtidigt är han redan inbokad för att predika på nytt i församlingen.