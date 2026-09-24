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Norrmän skakar på huvudet åt bönekritiken mot kronprinsessan Victoria
Tidningen Vårt Land vill inte be om ursäkt till det svenska kungahuset • Anser sig ha rätt i sin kritik: En bön bör bes på ett korrekt sätt
Kronprinsessan Victoria kritiserades av tidningen Vårt Land för att hon blickat upp mot församlingen då hon läste Franciskusbönen vid kung Haralds begravning. Trots den massiva kritiken träder tidningens chefredaktör Bjørn Kristoffer Bore upp till försvar för tidningens hållning.
Stian Lysberg Solum / NTB / TT & Natanael Gindemo
Kronprinsessan Victoria saknade liturgisk medvetenhet då hon tittade upp mot kyrkobesökarna mitt i bönen, menade Vårt Land. Nu får tidningen kritik av biskopar, kyrkobesökare och även av sina egna läsare.