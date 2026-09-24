Nyheter
Partiledarnas oro då Herrens bön kommer i ännu en ny översättning
”Vad ska vi med den till?” • ”Jag kommer ändå hålla fast vid 1917 års översättning” • ”Det lär nog bli en viss diskussion”
S-ledaren Magdalena Andersson och KD-ledaren Ebba Busch är två av flera partiledare som verkar lite nervösa inför nyöversättningen av Herrens bön.
Natanael Gindemo, Pressbild Libris
Nu är den nya bibelöversättningen här. När Dagen tidigare i år intervjuade partiledarna hade några av dem stora förväntningar på den nya översättningen, men flera uttryckte också en oro inför en ny version av Herrens bön.