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Partiledarnas oro då Herrens bön kommer i ännu en ny översättning

”Vad ska vi med den till?” • ”Jag kommer ändå hålla fast vid 1917 års översättning” • ”Det lär nog bli en viss diskussion”

Kombinerad bild: Magdalena Andersson och Ebba Busch håller varsin bibel, nyöversättning av Nya testamentet på ett bord.
S-ledaren Magdalena Andersson och KD-ledaren Ebba Busch är två av flera partiledare som verkar lite nervösa inför nyöversättningen av Herrens bön.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad
Nu är den nya bibelöversättningen här. När Dagen tidigare i år intervjuade parti­ledarna hade några av dem stora förväntningar på den nya översättningen, men flera uttryckte också en oro inför en ny version av Herrens bön.

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