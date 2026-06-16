Nu lanserar Dagen valkompass inför höstens riksdagsval

Dagens chefredaktör Felicia Ferreira: Jag hamnade ganska jämnt mellan flera olika partier

Osäker på hur du ska rösta i höstens riksdagsval? Nu kan du få guidning genom Dagens valkompass. Dagens chefredaktör Felicia Ferreira förklarar hur det funkar och berättar om sitt eget resultat.

Många tidningar lanserar egna valkompasser, vad är speciellt med Dagens kompass?

– Vår kompass kretsar kring frågor som kanske inte alltid står högst på den partipolitiska dagordningen, men som engagerar många av våra läsare: religionsfrihet, civilsamhällets roll, bistånd, migration, människovärde, samvetsfrågor och relationen mellan religion och det offentliga rummet.

Hur ska jag tänka om jag får ”fel” resultat?

Fakta: Dagens valkompass Inför valet den 13 september har tidningen Dagen lanserat en egen valkompass.

Frågorna handlar om politik, tro och religion, men här finns också frågor där vi vet att kristna har ett stort engagemang.

Kompassen går enbart att göra digitalt och finns på Dagen.se.

– Den är inte tänkt att tala om för någon hur man ska rösta, utan att hjälpa människor att reflektera över sina egna värderingar och se vilka partier som ligger närmast dem i just de här frågorna.

Har du någon favoritfråga i kompassen?

– Jag fascineras av frågor där principer krockar med verkligheten. Ta religions­friheten till exempel. Nästan alla säger att de är för den, men när den möter frågor om skolor, omskärelse, konvertiter i asylprocessen eller religiösa symboler i det offentliga rummet blir det plötsligt mycket mer komplicerat. Den typen av frågor tycker jag är intressanta eftersom de säger något om vilket samhälle vi vill ha.

Vad fick du för resultat?

– Jag hamnade ganska jämnt mellan flera olika partier. Det tycker jag är en påminnelse om att verkligheten är mer komplex än höger-vänster eller enskilda sakfrågor. Många väljare delar värderingar med olika partier beroende på vilken fråga man tittar på.