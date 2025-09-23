Nyheter

Oklart läge efter kyrkovalet i kritiserad församling

Granskning ledde till många tomma stolar i kyrkofullmäktige i S:t Johannes

Sankt Johannes kyrka, som sålts till Katolska kyrkan av svenskkyrkliga S:t Johannes församling i Stockholm.
SVT:s granskning av Stockholmsförsamlingen S:t Johannes slog igenom i kyrkovalet. Den dittills största nomineringsgruppen backade stort, medan Socialdemokraterna gjorde ett rekordval. Men S kan inte fylla ens hälften av sina stolar i kyrkofullmäktige.

