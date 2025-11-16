Nyheter
Oro över demokrativillkor och förlorade statsbidrag på Pingsts rådslag
Pelle Hörnmark: Vi ser inte att vår religionsfrihet är hotad
Föreståndaren Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström, ansvarig för statsbidragshanteringen hos Pingst, svarade på frågor.
Thomas Österberg
Även med de nya demokrativillkoren för statsbidrag har församlingar
rätt att tillsätta företrädare utifrån ”sin egna heliga skrift”. Det menade
pingstledningen i ett försök att lugna oroliga i rörelsen. Återigen tillbakavisades
att något särskilt dokument ska ha signerats av samfundet.