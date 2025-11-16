Nyheter

Oro över demokrativillkor och förlorade statsbidrag på Pingsts rådslag 

Pelle Hörnmark: Vi ser inte att vår religionsfrihet är hotad

Föreståndaren Pelle Hörnmark och Magnus Wahlström, ansvarig för statsbidragshanteringen hos Pingst, svarade på frågor.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Även med de nya demokrativillkoren för statsbidrag har församlingar rätt att tillsätta företrädare utifrån ”sin egna heliga skrift”. Det menade pingstledningen i ett försök att lugna oroliga i rörelsen. Återigen tillbakavisades att något särskilt dokument ska ha signerats av samfundet.

