En representant för Vita huset berättar för New York Times att Paula White, som bor i Florida, ska fungera som rådgivare inom Faith and Opportunity Initiative. Syftet med initiativet, som Donald Trump presenterade förra året, är enligt New York Times att religiösa grupper ska få mer att säga till om i myndighetsarbetet.

Paula White lärde känna Donald Trump i början av 2000-talet och hon var en av pastorerna som deltog i bönen i samband med Donald Trumps presidentinstallation 2017.

Besöker ofta Vita huset

När hon intervjuades i brittiska Guardian i våras beskrev hon en händelse från 2011 då Donald Trump bad henne att "samla en grupp pastorer till bön" för att söka Guds ledning kring frågan om han skulle ställa upp i presidentvalet.

– Omkring 25, 30 pastorer slöt upp och vi bad i sex timmar i Trump Tower.

Enligt Paula White deltog även Donald Trump i bönen.

– Han ville verkligen höra, vad har Gud att säga?

För några veckor sedan släpptes Paula Whites senaste bok "Something Greater". I boken beskriver hon bland annat hur hon lärde känna Donald Trump och i en intervju med New York Post berättade hon att hon emellanåt besöker Vita huset flera gånger per vecka.

Hon uttalade sig också mycket positivt om Donald Trumps intellekt.

– Han har fullständig kontroll. Han är inte alls impulsiv – han ligger så långt före alla andra och tänker väldigt strategiskt.