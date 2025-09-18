Nyheter
Protester mot Gazakriget – nu på Netanyahus gata
Dagens reporter Arne Lapidus på plats i Jerusalem när demonstranter samlas för att protestera mot upptrappningen av kriget
”Netanyahu bombar avtalet om gisslan”, lyder texten på demonstranternas banderoll i Jerusalem.
Arne Lapidus
Israeler demonstrerar mot Gazakriget på Gazagatan i Jerusalem – där
premiärminister Benjamin Netanyahu bor. Anhöriga till gisslan och andra
protesterar mot den nya upptrappningen som de anser sätter gisslans liv i fara.