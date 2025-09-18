Nyheter

Protester mot Gazakriget – nu på Netanyahus gata

Dagens reporter Arne Lapidus på plats i Jerusalem när demonstranter samlas för att protestera mot upptrappningen av kriget

”Netanyahu bombar avtalet om gisslan”, lyder texten på demonstranternas banderoll i Jerusalem.
Publicerad Senast uppdaterad

Israeler demonstrerar mot Gazakriget på Gazagatan i Jerusalem – där premiärminister Benjamin Netanyahu bor. Anhöriga till gisslan och andra protesterar mot den nya upptrappningen som de anser sätter gisslans liv i fara.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

israel nyheter benjamin netanyahu

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning