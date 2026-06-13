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Rekordmånga feriearbetare från Örebro kommun på Torp i sommar

Årets tema är Lyft blicken • ”Viktigt att få rätta in fokus på Jesus tillsammans och tänka att det finns en evighet bortom kaoset”

Torpkonferensen arrangeras årligen av Evangeliska frikyrkan.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
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Mycket är som vanligt när Christer Aadland och hans många medarbetare går in på upploppet inför Evangeliska frikyrkans midsommarkonferens på Torp utanför Örebro. Men ett nytt tält och rekordmånga feriearbetare från kommunen sticker ut.

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