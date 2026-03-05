Nyheter
Religiös retorik inom USA:s militär – kriget ”ett steg mot Jesu återkomst”
Anfallet sker samtidigt som relationerna i regionen är i stark omvandling
Ett stridsplan landar på hangarfartyget USS Abraham Lincoln under Operation Epic Fury den 2 mars 2026.
U.S. Navy via AP
USA:s och Israels attacker mot Iran fortsätter, samtidigt som deras allierade i regionen famlar efter sätt att hantera konflikten. Även religiösa dimensioner lyfts på sina håll. I USA får en del soldater höra att av sina överordnade att anfallet är ett steg mot Jesu återkomst.