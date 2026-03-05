Nyheter

Religiös retorik inom USA:s militär – kriget ”ett steg mot Jesu återkomst”

Anfallet sker samtidigt som relationerna i regionen är i stark omvandling

Ett stridsplan landar på hangarfartyget USS Abraham Lincoln under Operation Epic Fury den 2 mars 2026.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

USA:s och Israels attacker mot Iran fortsätter, samtidigt som deras  allierade i regionen famlar efter sätt att hantera konflikten. Även religiösa dimensioner lyfts på sina håll. I USA får en del soldater höra att av sina överordnade att anfallet är ett steg mot Jesu återkomst.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

mellanöstern iran evangelikala attacken mot iran usa nyheter israel

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning