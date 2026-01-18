Nyheter
Rysk underrättelsetjänst anklagar patriarken av Konstantinopel för att vara ”antikrist”
Jämförs med de falska profeter i fårakläder som Jesus varnar för i bergspredikan
Den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus, har tagit tydlig ställning för Ukraina i kriget mot Ryssland och han är sedan flera år illa omtyckt av ortodoxa kristna som är lojala med Moskvapatriarkatet.
Den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus, har länge varit kritisk till den rysk-ortodoxa kyrkan. Nu anklagas han av rysk underrättelsetjänst bland annat för att vara "antikrist".