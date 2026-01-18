Nyheter

Rysk underrättelsetjänst anklagar patriarken av Konstantinopel för att vara ”antikrist”

Jämförs med de falska profeter i fårakläder som Jesus varnar för i bergspredikan

Den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus, har tagit tydlig ställning för Ukraina i kriget mot Ryssland och han är sedan flera år illa omtyckt av ortodoxa kristna som är lojala med Moskvapatriarkatet.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

Den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus, har länge varit kritisk till den rysk-ortodoxa kyrkan. Nu anklagas han av rysk underrättelsetjänst bland annat för att vara ”antikrist”.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

litauen serbien ryssland nyheter rysk-ortodoxa kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning