Nyheter
Sebatian Stakset tog emot katolska utmärkelser för hjälparbete i Ukraina
Fick två medaljer vid en ceremoni i Johanneskyrkan i Stockholm • Prisades också för sitt engagemang mot gängvåld i Sverige
Sebastian Stakset (till höger) talar i Johanneskyrkan i Stockholm, efter att ha tilldelats katolska utmärkelser av biskop Anders Arborelius (till vänster) och prästen Andrii Melnychuk i grekisk-katolska kyrkan.
Rickard L. Eriksson
Sebastian Stakset har fått två katolska utmärkelser – både för sitt hjälparbete i Ukraina och för sitt engagemang mot gängvåld i Sverige.