Skärholmens församling avslutar samarbete med Mekane Yesus-grupp

Utannonserad nattvardsgudstjänst väckte starka känslor i södra Stockholm

Sveriges största Mekane Yesus-grupp har länge firat gudstjänst i Skärholmens kyrka. Men från och med årsskiftet måste de hitta en ny lokal.
Johannes Ottestig
Reporter
Efter många års samarbete har Skärholmens församling i södra Stockholm beslutat att den lokala Mekane Yesus-gruppen inte får vara kvar i kyrkans lokaler. I grund och botten handlar konflikten om att Svenska kyrkan viger samkönade par.

