Skilda åsikter i Nigeria efter utspelet från president Donald Trump
Biskop: Oro för att motsättningar mellan kristna och muslimer ska späs på
”Nu räcker det. De oskyldigas blod ropar på hämnd”, står det på banderollen. Fotot är från en solidaritetsmarch 2024 i staden Jos, efter attacken mot en kyrka i norra Nigeria.
Sunday Alamba
”Kapa de diplomatiska banden!” ”Slå till omedelbart mot terroristerna!” Donald Trumps hot om att ta till vapen om inte dödandet av Nigerias kristna upphör har tagits emot olika i Nigeria.