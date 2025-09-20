Nyheter
Svenska kyrkans närvaro gör att Mekane Yesus-kyrkan kan bryta med världsförbundet
Har olika syn på samkönade relationer • Svenska kyrkans medverkan vid gudstjänster under rådsmöte i Addis Abeba rörde upp känslor.
Peter Lindvall och Lutherska världsförbundets president, Henrik Stubkjær, deltog i rådsmötet i Addis Abeba.
LWF/Albin Hillert
Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan har sedan tidigare brutit med Svenska kyrkan. Efter att Svenska kyrkan skickat representanter till Lutherska världsförbundets rådsmöte i Etiopien vill Mekane Yesus-kyrkan även diskutera framtiden i världsförbundet.