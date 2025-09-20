Nyheter

Svenska kyrkans närvaro gör att Mekane Yesus-kyrkan kan bryta med världsförbundet

Har olika syn på samkönade relationer • Svenska kyrkans medverkan vid gudstjänster under rådsmöte i Addis Abeba rörde upp känslor.

Peter Lindvall och Lutherska världsförbundets president, Henrik Stubkjær, deltog i rådsmötet i Addis Abeba.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

Etiopiska Mekane Yesus-kyrkan har sedan tidigare brutit med Svenska kyrkan. Efter att Svenska kyrkan skickat representanter till Lutherska världsförbundets rådsmöte i Etiopien vill Mekane Yesus-kyrkan även diskutera framtiden i världsförbundet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

mekane yesus-kyrkan etiopien nyheter svenska kyrkan ekumenik samkönade äktenskap

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning