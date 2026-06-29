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Sveriges kristna råd inför eget demokrativillkor
”Vi kan inte ålägga något samfund att bryta mot sina läropunkter och ordningar”, säger SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin
SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin är tydlig med att organisationens nya demokratikriterium har tillkommit till följd av det statliga demokrativillkoret för trossamfund som vill ta emot statsbidrag. T.v.: Jan Eckerdal, direktor för teologi vid SKR.
Jacob Zetterman
Sveriges kristna råd har infört ett nytt kriterium för medlemskap för medlemskap. Samfund som inte respekterar SKR:s arbete för fred, demokrati och icke-diskriminering riskerar med de nya reglerna att uteslutas.