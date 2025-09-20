Nyheter
Sveriges radio drar tillbaka inslag efter fråga till ministern om davidsstjärna
Anna Tenje (M) vill med symbolen visa sitt stöd för judar som utsätts för antisemitism
Anna Tenje (M) på en pressträff den 17 september där hon bär davidsstjärnan.
Jessica Gow/TT
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) får uppmärksamhet eftersom hon börjat bära ett halsband med en davidsstjärna på. Sveriges radio frågade i ett inslag om det var ett ställningstagande i Gazakriget, men valde senare att avpublicera artikeln.