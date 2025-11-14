Nyheter

Tomas Sjödin och Urban Ringbäck tar över Skandinaviska turistkyrkan i vinter

Mångåriga Smyrnaduon återförenas när de tillfälligt tar över turistkyrkan på Gran Canaria.

Trycket bland turister är stort under vinterhalvåret, och många av skandinaverna besöker turistkyrkan under solsemestern på Gran canaria.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Tomas Sjödin och Urban Ringbäck jobbade tillsammans i Smyrnakyrkan i Göteborg i många år. Efter årsskiftet blir det ett kärt återseende när de tillfälligt tar över ansvaret för Skandinaviska turistkyrkan på Gran Canaria.

smyrnakyrkan göteborg skandinaviska turistkyrkan nyheter urban ringbäck tomas sjödin

