Nyheter
Tomas Sjödin och Urban Ringbäck tar över Skandinaviska turistkyrkan i vinter
Mångåriga Smyrnaduon återförenas när de tillfälligt tar över turistkyrkan på Gran Canaria.
Trycket bland turister är stort under vinterhalvåret, och många av skandinaverna besöker turistkyrkan under solsemestern på Gran canaria.
Reiseuhu/Unsplash
Tomas Sjödin och Urban Ringbäck jobbade tillsammans i Smyrnakyrkan i Göteborg i många år. Efter årsskiftet blir det ett kärt återseende när de tillfälligt tar över ansvaret för Skandinaviska turistkyrkan på Gran Canaria.