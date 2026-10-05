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Uppgift: Pilot ville krascha på israelisk flygplats

Den andrepilot som i förra veckan försökte kapa ett flygplan planerade att krascha på Tel Aviv-flygplatsen Ben Gurion, enligt medieuppgifter.

Passagerare på det utsatta Flydubai-planet anländer till Tel Aviv efter att först ha nödlandat i Saudiarabien. Bild tagen 30 september.
TT Nyhetsbyrån TT Nyhetsbyrån
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Andrepiloten knivhögg sin pilotkollega med intentionen att sedan störta planet på antingen Ben Gurion eller i ett bostadskomplex i Tel Aviv, rapporterar israeliska Keshet 12 och Ynet.

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