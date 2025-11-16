Nyheter
Våldsammaste olivskörden på många år i Västbanken
Rabbiner hjälper palestinier med årets olivskörd • Extrema bosättare har gått till attack med batonger och stenar
Israeliska soldater visar order om ”stängt militärt område” för olivplockande volontärer på Västbanken.
Arne Lapidus
NAHALIN, VÄSTBANKEN. Årets olivskörd på Västbanken är den våldsammaste på många år när israeliska
bosättare attackerar palestinska odlare. Volontärer från den israeliska gruppen
Rabbiner för mänskliga rättigheter hjälper palestinier att plocka oliver.