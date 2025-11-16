Nyheter

Våldsammaste olivskörden på många år i Västbanken

Rabbiner hjälper palestinier med årets olivskörd • Extrema bosättare har gått till attack med batonger och stenar

Israeliska soldater visar order om ”stängt militärt område” för olivplockande volontärer på Västbanken.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad

NAHALIN, VÄSTBANKEN. Årets olivskörd på Västbanken är den våldsammaste på många år när israeliska bosättare attackerar palestinska odlare. Volontärer från den israeliska gruppen Rabbiner för mänskliga rättigheter hjälper palestinier att plocka oliver.

palestina nyheter israel-palestina-konflikten israel soldater

