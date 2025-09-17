Nyheter | Nyhetskommentar

Varför ökar polariseringen? Här är påvens svar

Arash Asadi: Första intervjun med påve Leo XIV publicerad • ”Enorm inlärningskurva” ligger framför honom

Om Leo XIV sitter på Petri stol i 20 år är det ett av kyrkohistoriens längsta pontifikat som nu har börjat. Vilket slags påve vill Leo XIV vara?
Arash Asadi
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Att världens rikaste man, Elon Musk, blir allt rikare är ett problem, anser påve Leo XIV. Och själv har han fortfarande en ”enorm inlärningskurva” framför sig. Det säger han i sin första intervju sedan han blev påve.

