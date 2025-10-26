Nyheter
Världens kyrkor söker enhet – och minns kyrkomötet i Nicea
Svensk delegation på plats i Egypten när Kyrkornas världsråd arrangerar sin sjätte Faith and orderkonferens
Kyrkornas världsråd möts just nu i Egypten för att uppmärksamma det viktiga kyrkomötet i Nicea för 1700 år sedan.
Joanna Linden-Montes/WCC
I år är det 1 700 år sedan kyrkomötet i Nicea hölls. Men det är bara en av anledningarna bakom den ekumeniska storsamling som i dagarna pågår i Egypten. Ett av målen är att tillsammans staka ut en fortsatt väg mot enhet kristna kyrkor emellan.