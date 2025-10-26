Nyheter

Världens kyrkor söker enhet – och minns kyrkomötet i Nicea

Svensk delegation på plats i Egypten när Kyrkornas världsråd arrangerar sin sjätte Faith and orderkonferens

Kyrkornas världsråd möts just nu i Egypten för att uppmärksamma det viktiga kyrkomötet i Nicea för 1700 år sedan.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

I år är det 1 700 år sedan kyrkomötet i Nicea hölls. Men det är bara en av anledningarna bakom den ekumeniska storsamling som i dagarna pågår i Egypten. Ett av målen är att tillsammans staka ut en fortsatt väg mot enhet kristna kyrkor emellan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter kyrkornas världsråd karin wiborn antje jackelén equmeniakyrkan svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning