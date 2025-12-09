Nyheter
Pingstpastor i öppen protest mot Tidöpartierna: "Gränsen är nådd"
Christian Mölk: Då har man som kristen ledare ett ansvar att höja sin röst.
Christian Mölk säger sig vanligtvis rösta på KD, och kallar sig både konservativ och politiskt hemmahörande till höger. I protesten mot Tidöpartierna är udden främst riktad mot Kristdemokraterna.
Andreas Lundström
”Jag säger nej till Tidö”, skriver pingstpastor Christian Mölk på Facebook, där han tagit fram ett eget koncept för att även andra ska kunna protestera.