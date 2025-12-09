Nyheter

Pingstpastor i öppen protest mot Tidöpartierna: "Gränsen är nådd"

Christian Mölk: Då har man som kristen ledare ett ansvar att höja sin röst.

Christian Mölk säger sig vanligtvis rösta på KD, och kallar sig både konservativ och politiskt hemmahörande till höger. I protesten mot Tidöpartierna är udden främst riktad mot Kristdemokraterna.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

”Jag säger nej till Tidö”, skriver pingstpastor Christian Mölk på Facebook, där han tagit fram ett eget koncept för att även andra ska kunna protestera. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

migrationspolitik kristdemokraterna härnösand nyheter tidöavtalet pingströrelsen

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning