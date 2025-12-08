Nyheter

Kristna, judar och muslimer samtalade om ekologi i Jerusalem

Företrädare för tre religioner samlades på interreligiös konferens i den heliga staden • ”Vi har alla det gemensamt att vi ser de gröna värdena som en del av det religiösa”

Rabbin Yonatan Neril tar med deltagarna i mötet på en ”religionsbaserad ekologisk promenad” i Jerusalem.
Arne Lapidus
Arne Lapidus Israelkorrespondent
Publicerad

Kristna, judar och muslimer diskuterade ekologi i Jerusalem – och fann att de har mycket gemensamt, att gröna värden är en del av deras religioner och heliga skrifter.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

jerusalem nyheter klimatet israel

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning