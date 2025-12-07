Nyheter

Gängvåldets unga offer gav statsministern personlig inbjudan till antivåldsgala

Anhöriga till offren Adriana, 12 och Mikael Janicki besökte riksdagen med en inbjudan till  arenasatsning i januari 2026.

På torsdagen träffade Mikael Janickis son, tillsammans med Adrianas syster, statsminister Ulf Kristersson och överlämnade en personlig inbjudan till arrangemanget Det räcker! på 3Arena i Stockholm.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

I januari arrangeras en antivåldsgala i Stockholm där Sebastian Stakset är drivande. På torsdagen kom offer för gängkriminaliteten till riksdagen – och statsminister Ulf Kristersson fick ta emot en personlig inbjudan till eventet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter mikael oscarsson heart of evangelism gängkriminalitet riksdagen ulf kristersson sebastian stakset

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning