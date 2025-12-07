Nyheter
Gängvåldets unga offer gav statsministern personlig inbjudan till antivåldsgala
Anhöriga till offren Adriana, 12 och Mikael Janicki besökte riksdagen med en inbjudan till arenasatsning i januari 2026.
På torsdagen träffade Mikael Janickis son, tillsammans med Adrianas syster, statsminister Ulf Kristersson och överlämnade en personlig inbjudan till arrangemanget Det räcker! på 3Arena i Stockholm.
Johannes Ottestig
I januari arrangeras en antivåldsgala i Stockholm där Sebastian Stakset är drivande. På torsdagen kom offer för gängkriminaliteten till riksdagen – och statsminister Ulf Kristersson fick ta emot en personlig inbjudan till eventet.