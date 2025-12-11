Nyheter
Migrationsministern kritisk till klosterkvinnornas besök i Svenska kyrkan
Johan Forssell (M) har tagit upp frågan på EU-nivå • ”Överens om att vi ska skärpa kontrollerna”
"Vi måste tänka på vår egen säkerhet. Och vi måste faktiskt också tänka på Ukrainas säkerhet", säger migrationsministern Johan Forssell (M) till P4 Stockholm.
Lars Schröder/TT
De belarusiska klosterkvinnornas besök i Svenska kyrkan i Täby har väckt migrationsminister Johan Forssells (M) uppmärksamhet. Klostret uppges stå den ryska staten nära och stödja Rysslands krig i Ukraina.