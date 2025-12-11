Nyheter

Migrationsministern kritisk till klosterkvinnornas besök i Svenska kyrkan

Johan Forssell (M) har tagit upp frågan på EU-nivå • ”Överens om att vi ska skärpa kontrollerna”

"Vi måste tänka på vår egen säkerhet. Och vi måste faktiskt också tänka på Ukrainas säkerhet", säger migrationsministern Johan Forssell (M) till P4 Stockholm.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

De belarusiska klosterkvinnornas besök i Svenska kyrkan i Täby har väckt migrationsminister Johan Forssells (M) uppmärksamhet. Klostret uppges stå den ryska staten nära och stödja Rysslands krig i Ukraina.

