Kyrkan grävde upp kvinnans grav: ”Bristande rutiner”

Kyrkoherden i Östra Vikbolandets pastorat medger att ”misstag begåtts” och att ”ärendet behandlats på ett klandervärt sätt”

Bilden visar gravar på Skogskyrkogården i Stockholm och har inget med artikeln innehåll att göra.
Bilden visar gravar på Skogskyrkogården i Stockholm och har inget att göra med den grav som grävdes upp på Östra Husby kyrkogård.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Östra Vikbolandets pastorat grävde upp en aktiv grav – men de anhöriga fick inte veta vad som hade skett. Kyrkoherden Fredrik Hollertz medger att ”ärendet behandlats på ett klandervärt sätt”.

