Nyheter
Professor: Medvetandet fanns före tid och rum
Uppsalaforskare väcker uppståndelse världen över med teori som kan revolutionera vetenskapligt tänkande
Professor Maria Strömme lyfter teorin att medvetande kom före tid och materia. Bild från James Webb-teleskopet, som är konstruerat för att kunna blicka så långt tillbaka i tiden att forskare kan få en glimt av universums gryning för omkring 13,7 miljarder år sedan.
Nasa, Thor Nielsen/NTNU (CC BY-SA 2.0)
Uppsalaprofessorn Maria Strömme lanserar en teori, som om den skulle visa sig hålla hela vägen, förklarar att medvetandet kom före materien. Hennes tankar har fått enormt genomslag, inte bara i Sverige utan även internationellt.