14-åringarnas julkalender – öppnar Bibeln ihop varje kväll 

Lukas evangelium innehåller 24 kapitel, så kompisarna läser ett varje dag via Snapchat • ”Vi läser för att förstå vad Gud vill och fördjupa oss i tron”

David Arnesson, Frillesås, startade julkalender med läsning från Lukasevangeliet i tonårsgänget.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
De är ett gäng 14-åringar som möttes på en tonårsbibelskola i somras. När julen nu närmar sig låter kompisgruppen choklad- och tv-kalendrarna stå tillbaka. De har bytt ut lucköppningarna mot att öppna Bibeln tillsammans.

