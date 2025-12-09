Nyheter
14-åringarnas julkalender – öppnar Bibeln ihop varje kväll
Lukas evangelium innehåller 24 kapitel, så kompisarna läser ett varje dag via Snapchat • ”Vi läser för att förstå vad Gud vill och fördjupa oss i tron”
David Arnesson, Frillesås, startade julkalender med läsning från Lukasevangeliet i tonårsgänget.
Privat
De är ett gäng 14-åringar som möttes på en tonårsbibelskola i somras. När julen nu närmar sig låter kompisgruppen choklad- och tv-kalendrarna stå tillbaka. De har bytt ut lucköppningarna mot att öppna Bibeln tillsammans.