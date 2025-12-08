Nyheter
Känsligt när julkrubban blir politisk: ”Exploaterar julens budskap”
Julkrubbor på flera håll i världen rör nu upp känslor eftersom de innehåller vissa politiska budskap, från Trump-protest i USA till zombie-Jesus i Bryssel
Den ansiktslösa julkrubban i Bryssel har skapat stora protester, liksom en julkrubba i USA som används som protest mot Donald Trumps migrationspolitik.
Sylvain Plazy
En katolsk präst i USA drar nu till sig uppmärksamhet efter att ha använt kyrkans julkrubba för att protestera mot landets migrationspolitik. Det är inte första gången som julkrubbor används för politiska budskap.