Konvertitfamiljen i Norsjö riskerar att utvisas – har väckt starka reaktioner
Familjen Ghorbani-Masoudi har blivit en symbol för hur nya regler slår, där människor med arbete och som rotat sig får beskedet att de ska utvisas
Farhood Masoudi, Parham och Sara Ghorbani är familjen i Norsjö som medier från hela Sverige skriver om. De är konvertiter från Iran och fick nyligen beskedet att de ska utvisas eftersom deras arbetstillstånd dragits in, trots att de bor på en ort som skriker efter arbetskraft inom den offentliga sektorn.
Privat
