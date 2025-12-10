Nyheter

Konvertitfamiljen i Norsjö riskerar att utvisas – har väckt starka reaktioner

Familjen Ghorbani-Masoudi har blivit en symbol för hur nya regler slår, där människor med arbete och som rotat sig får beskedet att de ska utvisas

Farhood Masoudi, Parham och Sara Ghorbani är familjen i Norsjö som medier från hela Sverige skriver om. De är konvertiter från Iran och fick nyligen beskedet att de ska utvisas eftersom deras arbetstillstånd dragits in, trots att de bor på en ort som skriker efter arbetskraft inom den offentliga sektorn.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Familjen Ghorbani-Masoudi, bosatta i Norsjö, har den senaste tiden blivit omskrivna i en rad svenska medier och tas som ett skräckexempel på hur människor som jobbar och är integrerade i Sverige riskerar att utvisas i och med att nya regler om spårbyte börjat gälla. 

