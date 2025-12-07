Nyheter
Salemprästen: Alla här uttrycker sin avsky mot att nazisterna kom tillbaka
”Budskapet var oerhört hatiskt och innehöll hemska tankar om människor”
"Talarna började i lugn ton, men sedan eskalerade det och övergick till rena skrik", säger prästen Johannes Svanerud, som var på plats under Salemmarchen.
Fredrik Persson /TT
Lördagen 6 december marscherade nazister återigen på Salems gator. Polisuppbådet var massivt liksom motståndet bland invånarna. Prästen Johannes Svanerud var en av dem som var på plats för att stötta människor.