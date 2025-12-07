Nyheter

Salemprästen: Alla här uttrycker sin avsky mot att nazisterna kom tillbaka

”Budskapet var oerhört hatiskt och innehöll hemska tankar om människor”

Salemmarchen, högerextrema går fackeltåg. Längst fram banderoll med texten 'Vi glömmer alltid' och två kvinnor med blomsterarrangemang. Infälld bild på prästen Johannes Svanerud.
"Talarna började i lugn ton, men sedan eskalerade det och övergick till rena skrik", säger prästen Johannes Svanerud, som var på plats under Salemmarchen.
Urban Thoms Reporter
Lördagen 6 december marscherade nazister återigen på Salems gator. Polisuppbådet var massivt liksom motståndet bland invånarna. Prästen Johannes Svanerud var en av dem som var på plats för att stötta människor.

