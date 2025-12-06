Nyheter
Sverige slutar stötta flera stora biståndsländer
Bland annat Tanzania mister svenskt bistånd när Ukraina tar mer resurser • Ministern: Civila stödet till Ukraina minskar risken för ryska stridsflyg i Sverige
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) på fredagens pressträff om förändringar av det svenska biståndet.
Christine Olsson/TT
Regeringen fasar ut det långsiktiga biståndet till Zimbabwe, Tanzania, Moçambique, Liberia och Bolivia. Syftet är att ge mer stöd till Ukraina.