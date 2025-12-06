Nyheter

Sverige slutar stötta flera stora biståndsländer

Bland annat Tanzania mister svenskt bistånd när Ukraina tar mer resurser • Ministern: Civila stödet till Ukraina minskar risken för ryska stridsflyg i Sverige

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) på fredagens pressträff om förändringar av det svenska biståndet.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Regeringen fasar ut det långsiktiga biståndet till Zimbabwe, Tanzania, Moçambique, Liberia och Bolivia. Syftet är att ge mer stöd till Ukraina.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

tanzania bistånd benjamin dousa act svenska kyrkan zimbabwe ukraina nyheter läkarmissionen

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning