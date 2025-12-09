Nyheter

Påven i möte med Zelenskyj – vill se rättvis fred

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har träffat påven Leo XIV i Italien under tisdagsmorgonen.

President Volodymyr Zelenskyj och påven Leo XIV vinkar från en balkong i Castel Gandolfo i Roms utkant.
Vatikanen uppger i ett pressutskick att påven "återigen betonade vikten av att dialogen fortsätter och uttryckte sin brådskande önskan att de nuvarande diplomatiska initiativen ska leda till en rättvis och varaktig fred”.

