Påven i möte med Zelenskyj – vill se rättvis fred
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har träffat påven Leo XIV i Italien under tisdagsmorgonen.
President Volodymyr Zelenskyj och påven Leo XIV vinkar från en balkong i Castel Gandolfo i Roms utkant.
Andrew Medichini/AP/TT
Vatikanen uppger i ett pressutskick att påven "återigen betonade vikten av att dialogen fortsätter och uttryckte sin brådskande önskan att de nuvarande diplomatiska initiativen ska leda till en rättvis och varaktig fred”.