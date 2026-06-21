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”Vi har underjordiska möten i en grotta, precis som de kristna under de första århundradena”
Den palestinske pastorn Bassem Adranly evangeliserar på Västbanken • ”Jag bär både palestinier och israeler i mitt hjärta”
”Jag får hot från Egypten och hela arabvärlden, också lokalt här i Jerusalem och på Västbanken”, säger Bassem Adranly, pastor och optiker, som evangeliserar på Västbanken.
Arne Lapidus
Han är palestinsk pastor och evangeliserar bland sina muslimska landsmän. Bassem Adranly säger att det är en riskabel verksamhet och att han därför möter sin flock i en underjordisk grotta på Västbanken – ”som de första kristna”.