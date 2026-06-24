– Vi som kristna ska vara stolta över att kunna skapa sådana här rum. 

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Mingelbilder från Almedalen och (G) som i Gud, år 2026 Jacob Zetterman

Bildspel: Pingströrelsens nya ledare Johanna Bode hamnade plötsligt i samtal med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind på (G) som i Gud-minglet i Almedalen. Jacob Zetterman

(G) som i Gud-mingel på Almedalen bjöd på oväntade möten, dåliga ordvitsar och en riksdagsledamot som korades som vinnare

Almedalsveckan är i full gång, och på (G) som i Guds mingel kan de mest oväntade mötena hända. Häng med.

VISBY. Det blev trångt i Krukmakarens hus när alla mingelgäster skulle få plats. (G) som i Gud-minglet är en unik mötesplats där de mest oväntade personerna kan stråla samman ett tag.

Som den konservative debattören Per Ewert som så många gånger beklagat sig över Socialdemokraternas inflytande över kyrkopolitiken - plötsligt står han här och skrattar tillsammans med S-profilen Ulf Bjereld, ledamot i kyrkomötet.

Till vardags antagonister i kyrkopolitiska frågor, men på minglet stortrivdes Per Ewert och Ulf Bjereld. Jacob Zetterman

– Vi håller på att lösa världsproblemen, lyder förklaringen när Dagens mingelreporter undrar vad som pågår.

Nästan alla som är här har någon koppling till kyrkornas värld, men på minglet dyker även några ahmadiyya-muslimer upp.

– Jag känner mig lite pressad, säger Munir Ninazi som är samfundets presstalesperson när han inser att han talar med en journalist.

– Jag är från Göteborg, förklarar han snabbt sitt val av humor.

Munir Ninazi låter sig fotograferas under minglet. Jacob Zetterman

Det flödar över

Framme på scenen hälsas alla välkomna från arrangörerna, det är tidningen Dagen, pingströrelsen, Frälsningsarmén och Evangeliska frikyrkan som står bakom (G) som i Gud.

Lagom till att Markus Sand, nybliven biträdande missionsdirektor i Evangeliska frikyrkan, ska säga något sprutar det upp en fontän från Emil Mattssons flaska med bubbelvatten som skvätter ner golvet.

– Det var inte jag, säger Räddningsmissionens direktor lite skämtsamt och börjar snart torka upp efter sig.

Och med tanke på att liknande fontäner dök upp lite överallt får man väl ge honom rätt, någon verkar ha skakat om flaskorna rejält innan minglet började.

Ministerns hyllning

Jakob Forssmed (KD) var en av två ministrar på plats, och han välkomnades att komma upp på scenen, där han berättade att han deltar på cirka 56 olika evenemang under Almedalsveckan.

Sin vana trogen kom han hit på cykel och eftersom han är minister med ansvar för trossamfunden passade han på att ge dem en rejäl hyllning.

– Jag har två önskemål från er. Fortsätt att göra det ni gör när ni ser hela människan och alla hennes behov, och var lite modigare att starta nya verksamheter.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) passade på att hylla trossamfunden. Jonas Nimmersjö Minister Elisabet Lann (KD) och teolog Joel Halldorf fick tävla från scenen i frågesport. Jonas Nimmersjö

Bättre än solnedgång

Utanför fönstren på Krukmakarens hus började solen gå ner, en bedårande föreställning för den som har tid. Men här på minglet har folk annat att tänka på, för här utmanades alla på frågesport.

Riksdagsledamot Magnus Berntsson (KD) visade sig veta bäst, i ett frågebatteri med fokus på den kyrkliga världen. Han kan nu stoltsera med att ha besegrat såväl kyrkohistoriker Joel Halldorf som sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) som fick tävla framifrån scenen.

Magnus Berntsson vet mest. Jonas Nimmersjö

Flera politiker från vänsterkanten hade också dykt upp, bland annat språkröret Amanda Lind (MP), som nyligen intervjuades i Dagen.

– Det var intressant att se hur man blir omskriven på en kristen ledarsida, säger hon och syftar på Erik Helmersons önskan om att hon borde prata mer om sin kristna tro.

När Amanda Lind sedan vänder sig om står hon plötsligt öga mot öga med pingströrelsens nya ledare Johanna Bode som hon snart börjar prata med, en av många oväntade möten denna mingelkväll.

Amanda Lind på plats på (G) som i Gud-minglet. Jacob Zetterman

Ska vara stolta

För under samma tak samlas här människor av alla de slag, politiskt både från höger och vänster, kyrkligt både från progressivt till konservativt. Vissa är vänner sedan tidigare, andra träffas för första gången.

– Det är så kul att vi kan ha en så stor samhörighet mellan olika kyrkor, säger mästerminglaren Karin Wiborn, Equmeniakyrkans kyrkoledare, som precis avslutat en konversation med den tidigare S-ministern Anna Ekström.

En av dem som hjälpt till att fixa allt det praktiska på plats är Reine Nkurikiye som är här med gruppen från pingströrelsen. Hon konstaterar glatt när minglet börjat ebba ut att det var en fantastisk bredd, alla åsikter som går att ha verkar ha varit representerade.

– Vi som kristna ska vara stolta över att kunna skapa sådana här rum.

Tidigare S-ministern Anna Ekström i samtal med kyrkoledare Karin Wiborn från Equmeniakyrkan. Jacob Zetterman Reine Nkurikiye sammanfattade minglet väl. Jacob Zetterman Här gör Ebba Busch som Martin Luther – spikar upp sina teser







